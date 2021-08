Guarda municipal flagra motorista realizando manobras perigosas em carro com 97 multas - Divulgação/ GMVR

Publicado 17/08/2021 09:54

Volta Redonda - Um homem foi flagrado por guardas municipais realizando manobras perigosas com um carro, no interior da Ilha São João, em Volta Redonda. O fato aconteceu na tarde de domingo, dia 15. O veículo, que teve seu último licenciamento realizado em 2013, tem 97 multas acumuladas e estava com os pneus em mau estado de conservação. No console do automóvel, os agentes encontraram uma garrafa de cerveja.

De acordo com a GMVR, o condutor estava na companhia de amigos e tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) cassada. Ele se negou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, a 93ª DP, onde ficou preso por direção perigosa e por conduzir veículo automotivo com a licença cassada. Uma fiança foi estipulada para que ele respondesse pelos atos em liberdade.

O carro, um Chrysler 300 C - 2012, de propriedade de uma empresa de cerimônias do Rio de Janeiro, foi adquirido pelo homem, morador de Volta Redonda, mas acabou não regularizado. O veículo recebeu mais quatro multas e foi removido ao depósito público municipal. Além das infrações, os guardas constataram que o carro possui restrições judiciais.