Publicado 16/08/2021 16:02

Volta Redonda - A força-tarefa que fiscaliza o cumprimento das regras de prevenção à covid-19 em Volta Redonda encerrou três eventos e notificou estabelecimentos durante o último fim de semana. De acordo com relatório divulgado, durante o período foram fiscalizados 48 estabelecimentos em 15 bairros.

Na sexta-feira, dia 13, os agentes estiveram nos seguintes locais: Água Limpa, Aterrado, Bom Jesus, Colina, Niterói e São Geraldo. Oito estabelecimentos foram fiscalizados e lavradas duas notificações.

No sábado, dia 14, a força-tarefa encerrou uma festa agostina no bairro Retiro, com fechamento de via pública. Os agentes visitaram 18 estabelecimentos, sendo um deles notificado.

Já no domingo, dia 15, os seguintes eventos foram encerrados: um pagode na praça do rodo do bairro Vila Rica e uma festa em república no Jardim Amália.

As ações contaram com atuação de servidores da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), da Vigilância Sanitária, da Guarda Municipal (GMVR) e apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.