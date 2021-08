Partida entre Volta Redonda e Botafogo-PB termina em 1 a 1 - Caique Coufal

Partida entre Volta Redonda e Botafogo-PB termina em 1 a 1Caique Coufal

Publicado 14/08/2021 19:29

Volta Redonda - O jogo entre Voltaço e Botafogo-PB terminou em 1 a 1 neste sábado, dia 14. A partida aconteceu no final da tarde, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Com um jogador a menos, o Voltaço buscou o empate nos acréscimos e conseguiu se manter no G4 do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O estreante Olávio marcou o gol do Esquadrão de Aço.



Publicidade

Na próxima rodada, o Volta Redonda recebe o Paysandu, domingo, dia 22, às 18h, novamente Raulino de Oliveira.