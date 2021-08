Vereador Rodrigo Furtado cumpre agenda em Brasília - Divulgação

Publicado 14/08/2021 16:34 | Atualizado 14/08/2021 16:40

Volta Redonda - O vereador Rodrigo Furtado cumpriu durante esta semana uma agenda em Brasília. O parlamentar de Volta Redonda teve a oportunidade de conhecer o Congresso Nacional, acompanhar a votação que enterrou o voto impresso defendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e ainda teve encontros com políticos influentes.

Uma dessas reuniões foi com o deputado federal, Júlio Lopes, que recebeu das mãos de Rodrigo um pedido de intervenção na Rodovia do Contorno, mais especificamente no trecho que fica no bairro Santo Agostinho.

“Não é a primeira vez que o deputado federal Júlio Lopes nos atende. Já conseguimos verba parlamentar pra Volta Redonda graças ao comprometimento dele com nossa cidade. Desta vez não foi diferente. Agora ele está nos ajudando a resolver o complicado trecho de acesso ao bairro Santo Agostinho que ficou confuso a partir da inauguração da Rodovia do Contorno. Diante disso, agradeço muito a abertura que Julio Lopes tem nos possibilitado”, explicou o vereador.

Júlio Lopes, que foi secretário de transporte estadual do Rio de Janeiro, afirmou que, com a ajuda de Rodrigo, vai buscar meios de resolver a situação.

“Esse ‘Contorno’ não vai ter transtorno. Vamos resolver esse problema, se Deus quiser. Eu tive a participação importante nessa questão durante o período que fui secretário estadual. Hoje, tenho certeza que com sua atuação a frente dessa empreitada representado o parlamento municipal, vamos resolver essas pendências”, disse o deputado federal.

Outro compromisso de Rodrigo foi no ministério do Esporte. O vereador foi entregar pessoalmente moção de congratulações, aprovada na Câmara, para dois voltarredondenses que assumiram recentemente importantes cargos na pasta. São eles: Maria Paula Salles Tavares que foi Secretária Municipal de Esporte e Lazer durante o governo de Samuca Silva e atualmente é Diretora da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social e André Barbosa Alves, nomeado como secretário adjunto da Secretaria Especial de Esporte do Ministério da Cidadania.

O parlamentar de Volta Redonda também foi recebido pelo secretário de Representação do Governo, André Moura. Juntamente com o subsecretário de Projetos e Capacitação de Recursos Federais da SERGB, Edmilson Suassuna, e da chefe de Gabinete da Pasta, Luana Cariri.

“Discutimos sobre ações que poderão ser executadas com vistas a fortalecer as indicações realizadas pelo município na tentativa de captar recursos junto aos órgãos e entidades federais”, resumiu Rodrigo Furtado.

Além disso, os políticos definiram ainda que será organizado um seminário de desenvolvimento em Volta Redonda com o intuito de contemplar os municípios do Sul Fluminense.

“Aproveitaremos o evento para levantar as demandas da região e, a partir daí, a equipe da Secretaria de Representação orientará os gestores municipais na elaboração de propostas contundentes que sejam capazes de garantir recursos federais para suas respectivas prefeituras melhorando, assim, a qualidade de vida da população fluminense”, completou Rodrigo.

O ex-vereador Maurício Pessoa acompanhou Rodrigo Furtado na viagem à Brasília.

“Aproveitamos ao máximo essa oportunidade para discutirmos projetos para o município de Volta Redonda. Valeu a pena a experiência e tenho certeza que Rodrigo Furtado vai colocar em prática tudo o que ouviu e garantir boas oportunidades para o desenvolvimento da cidade”, comentou Pessoa.