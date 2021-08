Equipe do MEP visita Centro de Educação Ambiental em VR - Divulgação

Publicado 13/08/2021 10:58

Volta Redonda - Integrantes do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) visitaram o Centro de Educação Ambiental Dr. Catador, localizado no Clube dos Funcionários (CF-CSN). O encontro foi articulado pelo estudante de biologia (UNIFOA), ligado ao Grupo de Trabalho de Biodiversidade da Equipe Ambiental do MEP, Clener Espírito Santo de Castro.

A equipe foi recebida pelo idealizador e coordenador da entidade, professor Roberto Guião (UNIFOA), doutor em resíduos sólidos. Guião recebeu a equipe e apresentou detalhes do trabalho de compostagem e pequeno biodigestor, no contexto de visão e prática socioambiental do CFCSN e outros parceiros.

“Iniciamos o trabalho de compostagem em 2018, e hoje compostamos 10 mil kg /mês de resíduos, oriundos da cozinha do Clube, residências, restaurantes e refeitórios de empresas parceiras. O resultado final do trabalho oportuniza evitar que tal quantidade chegue ao aterro sanitário, também a comercialização e doação de adubo orgânico, como forma de manutenção da ‘mini usina de compostagem’”, explicou.

Guião também mostrou todo processo de compostagem em detalhe e destacou o viés socioeducacional que o local oferece.

“Nosso processo está dotado de todos parâmetros técnicos de compostagem, inclusive na captação do pouquíssimo chorume gerado, com devolução da água para reuso. Outro elemento importante tem sido o contato com os sócios, com a comunidade, com empresas e escolas no trabalho de educação ambiental”, disse Guião.

Equipe do MEP visita Centro de Educação Ambiental em VR

O professor ainda comentou sobre a ampla adoção popular das práticas de compostagem comunitária.

“Já estamos prestando assessoria à diferentes grupos e instituições, em especial às escolas que nos visitam para que criem em seus espaços a compostagem. A compostagem tem ganhado também o espaço público, a exemplo da cidade de Florianópolis, onde a câmara dos vereadores aprovou uma lei que proíbe o envio de resíduos orgânicos para aterros sanitários, resultado da ampla adoção popular das práticas de compostagem comunitária”, contou.

Ao final da visita, o professor Guião revelou que os secretários de Meio Ambiente e Educação de Barra Mansa irão visitar o local, e que também já existem tratativas entre Prefeitura de Volta Redonda e a UFF (Universidade Federal Fluminense), para através de um convênio, disponibilizar um triturador para apoio às pesquisas no local.

“Agradeço a visita do MEP, estamos no mesmo caminho. Outra, já temos convênio firmado com o UNIFOA, UFF e estamos finalizando com a UFRRJ, para estágios, trabalhos de TCC’s, dissertações acadêmicas e possibilidade de trabalho voluntário”, falou Guião olhando para o aluno Clener e apontando para um dos estagiários da UFRRJ, em seu experimento de iniciação cientifica.

O mestre em biologia Michel Bastos, acadêmica de Engenharia Ambiental, Sabrina Pires Arantes e José Nogueira, ligado à Pastoral da Saúde, acompanharam a visita.

“Impressionou-me a rede que cresce com fluxo de informações possibilitando, assim a ampliação e potencialização de novas atitudes nas pessoas e nas instituições”, comentou o professor Michel, que também é subcoordenador da equipe ambiental do MEP, no término da visita.

Interessados podem conferir os detalhes sobre o trabalho desenvolvido no local acessando o site https://www.drcatador.com