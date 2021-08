Preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Jardim Cidade do Aço em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 13/08/2021 10:17

Volta Redonda - Agentes da 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda prenderam na quarta-feira, dia 11, um suspeito pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no bairro Jardim Cidade do Aço.

Contra o homem foi cumprido um mandado de prisão condenatória, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda. De acordo com informações policiais, o suspeito foi condenado à pena de 6 anos de reclusão.

Ainda segundo a polícia, o homem apontado como gerente do tráfico no Jardim Cidade do Aço foi encontrado após monitoramento do setor de inteligência da unidade.