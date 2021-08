Júlio Amorim destaca importância de sequência de jogos no Raulino na briga pelo G4 - Divulgação

Publicado 12/08/2021 09:08

Volta Redonda - O Voltaço se prepara para dois jogos seguidos no estádio Raulino de Oliveira pela Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira partida será neste sábado, dia 14, às 17h, diante do Botafogo-PB. A segunda está marcada para domingo, dia 29, às 18h, contra o Paysandu-PA.

O lateral-direito do VRFC, Júlio Amorim falou sobre a importância de aproveitar a sequência de jogos em casa na briga pela permanência no G4 do grupo A.

“Estamos vindo de uma derrota bastante amarga. Sabemos que é importante voltar a pontuar, ainda mais jogando em casa, como será nestas duas próximas partidas contra o Botafogo e Paysandu. Quando jogamos no Raulino, sentimos a diferença. Além de conhecermos o campo, o clima é muito diferente. Estamos bem habituados a jogar aqui e vamos fazer de tudo para ganharmos estes dois jogos em casa, para ficarmos ainda mais perto do nosso objetivo, que é a classificação para a próxima fase”, disse.

O atleta também comentou o que espera para o primeiro confronto desta sequência, diante do Botafogo-PB.

“Sabemos que será uma partida muito difícil, equilibrada, contra o líder do nosso grupo, mas no Raulino temos a obrigação de buscar a vitória até o final. Precisamos pressionar ao máximo o adversário, propor o nosso jogo para fazer valer o fator casa e conquistar estes importantes três pontos”, falou.

Atualmente, o Voltaço está na quarta colocação do grupo A, com 17 pontos, mesma pontuação de Tombense-MG e Manaus-AM, que levam a melhor nos critérios de desempate, e a dois do líder Botafogo-PB.

Rescisão

O Volta Redonda FC, atendendo a um pedido do atleta, rescindiu o contrato do atacante Diego Cardoso. Com a camisa tricolor, o jogador atuou em três jogos, marcando um gol.