Dados covid-19 em Volta Redonda - Reprodução

Dados covid-19 em Volta Redonda Reprodução

Publicado 11/08/2021 17:56

Volta Redonda - O boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 11, registra mais três mortes por covid-19 em Volta Redonda. Com a atualização, o total de óbitos chega a 1.120.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que as três mortes divulgadas neste boletim ocorreram neste ano de 2021, nas seguintes datas: 10/01; 12/01 e 12/05.

Publicidade

Ainda de acordo com as informações, as taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 19% na rede pública e 14% na rede privada; já de leitos clínicos: 19% na rede pública e 11% na rede privada.

No município, os casos confirmados da doença são 35.486 e os notificados como suspeitos 91.562.