Boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 10, em VRReprodução

Publicado 10/08/2021 18:20

Volta Redonda - Mais uma morte foi registrada por covid-19 em Volta Redonda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o óbito divulgado nesta terça-feira, dia 10, ocorreu no mês de maio deste ano, no dia 07/05. Com a atualização, a cidade chega ao total de 1.117 mortes por conta da doença.

As taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 22% na rede pública e 14% na rede privada; já de leitos clínicos: 22% na rede pública e 16% na rede privada.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, os casos confirmados da doença são 35.486 e os notificados como suspeitos 91.562.