Quarenta crianças e adolescentes do bairro Três Poços serão os primeiros beneficiadosDivulgação

Publicado 10/08/2021 14:20

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 10, aconteceu a aula inaugural do projeto Bombeiro Mirim em Volta Redonda. O curso com duração de dois meses terá início na última semana de agosto. Os primeiros beneficiados serão quarenta crianças e adolescentes do bairro Três Poços.

As aulas acontecerão sempre as terças e quintas-feiras, das 9h às 11h. Os alunos receberão uniforme composto por camisa, bermuda e boné. As atividades serão na sede do 22° Grupamento de Bombeiro Militar, no bairro Aterrado.

O projeto social é destinado a crianças e jovens com idade entre 7 e 17 anos, de ambos os sexos. Serão realizadas atividades práticas e teóricas, em que as crianças aprendem noções de primeiros socorros e prevenção a afogamentos, incêndios, acidentes domésticos e de trânsito. O curso conta com metodologia própria, aulas dialogadas, apresentação de filmes, material impresso distribuídos aos participantes com os conteúdos programáticos.

O projeto bombeiro mirim é o mais antigo dos projetos de ação comunitária desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro desde 1987 vêm capacitando milhares de jovens para o enfrentamento de situações de emergência, percepção de riscos e ações preventivas.

O Departamento Geral de Ações Comunitárias - DGAC e o 22° GBM - Volta Redonda buscaram agregar aos ideais de instrução militar, novas perspectivas de sensibilização e participação comunitária para buscar desenvolver uma cultura preventiva nos participantes.