Saae-VR realiza manutenção de rede de água nesta terça-feira, dia 10 - Divulgação

Publicado 09/08/2021 11:04

Volta Redonda - As equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) irão realizar um reparo emergencial em tubulação de água, na rede de 400mm que abastece os bairros: Água Limpa, Dom Bosco, Nova Primavera, Parque do Contorno, Santo Agostinho e Vila Americana.

A manutenção acontecerá nesta terça-feira, dia 10, com início previsto para as 7h e a previsão de término às 17h. Segundo a autarquia, poderá haver falta de abastecimento de água potável nos bairros citados. O Saae-VR pede à população que faça o consumo racional de água.

Após a conclusão do serviço, o abastecimento será retomado, com previsão de normalização em até 24 horas.