MEP encerra a 2ª edição da semana de sensibilização de 2021 com Carolina Maria de JesusDivulgação

Publicado 08/08/2021 19:06

Volta Redonda - Com a obra consagrada da escritora Carolina Maria de Jesus “Quarto de Despejo”, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) encerrou na sexta-feira, dia 06, a primeira semana do início das aulas do Pré-Vestibular Cidadão (PVC).

“A semana foi dedicada ao patrono da educação do Brasil, Paulo Freire, e a escritora Carolina, casa bem com proposta freiriana da nossa ‘Escola MEP’”, disse o conselheiro e professor de sociologia e idealizador da proposta, Érique Barcellos,

A professora de literatura, Elisa Andrade, convidou a professora Abigail Ribeiro, da área de linguagem para mediar a roda de conversa.

“Hoje, uma noite especial, minha colega Juliana Lima, dedicadíssima à área de linguagem nos brindará com Carolina Maria de Jesus, escritora preta, e que todo estudante precisa conhecer. Suas obras são extremamente importantes na literatura brasileira”, comentou Elisa.

A mediadora Abigail Ribeiro comentou sobre a semana de estudos e sobre o fechamento. Ela ainda registrou a presença da professora da área de artes, Adriana Silva.

“Gente, que alegria! Depois de quatro dias, quando os colegas trabalharam com vocês temas multifacetados e interligados, a saber: Atenção aos diferentes cenários sociopolítico nacional; a importância da escuta a si e ao outro; o alerta para o cuidado com os espaços de vivências (meio ambiente); e, por último, a necessidade de compreensão da nossa história étnico-racial, valorizando a ancestralidade. Hoje, fechamos com Carolina Maria de Jesus, escritora preta, pobre que tem feito repensar a chamada ‘alta literatura’ acadêmica. Para nos brindar, como disse Elisa, com a obra ‘Quarto de Despejo’ de autoria da Dra. Honoris Causa Carolina Maria de Jesus, título conferido pela UFRJ em 2020, passo a palavra à professora Juliana”, finalizou Abigail Ribeiro.

Juliana Lima ao apresentar a obra de Carolina trabalhou a questão: “A grandeza de Carolina: por que ler essa autora nas aulas de português?

O professor Érique Barcelos, que acompanhou a apresentação da professora Juliana e todos os debates, no final da aula, com a interação dos alunos e professores da mesa comentou sua percepção sobre o momento.

“Confesso que é de emocionar sentir e ver, primeiro a sabedoria da Juliana, com jeito entusiasta no modo de abordar a obra da Carolina. Juliana, igualmente preta, ao falar, dá um tom diferente. Carolina, escritora extremamente marginalizada no seu tempo, como disse Juliana, transpôs barreiras – “do lixo, da pobreza fez-se nossa educadora”. E mais, as mulheres da banca, junto com os alunos a partir das pontuações da professora Juliana, trouxeram para hoje uma realidade que precisa ser corrigida, reparada. Não tenho dúvida. Há uma energia neste espaço de saberes que faz transformar a gente em pessoas melhores”, revelou Érique.

Durante o debate, alguns estudantes agradeceram, porém a aluna Ana Beatriz falou em nome da turma.

“Muito difícil achar palavras para agradecer as professoras. Foi muito bom conhecer um pouco mais da Carolina de Jesus. Interessante, que toda vez que minha mãe comentava sobre ela (a mãe é professora), eu ficava curiosa. Hoje foi muito bom aprender mais. Muito obrigado ao MEP por proporcionar isto para a gente”, disse a aluna do Pré-Vestibular Cidadão, Ana Beatriz.