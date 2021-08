Voltaço é derrotado pelo Manaus-AM, mas segue no G4 do grupo A - Divulgação/ VRFC

Publicado 08/08/2021 18:26 | Atualizado 08/08/2021 18:28

Volta Redonda - O Voltaço perdeu para o Manaus-AM por 1 a 0 na tarde deste domingo, dia 8. O jogo aconteceu na Arena da Amazônia. Mesmo com a derrota, o Esquadrão de Aço permanece no G4 do grupo A.

Agora o Voltaço terá dois jogos seguidos no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A primeira partida será contra o Botafogo-PB, no sábado, dia 14, às 17h.

Confira como foi o jogo deste domingo, dia 08:



O Volta Redonda iniciou pressionando os donos da casa e criou duas grandes chances com MV e Júlio Amorim, que, em chutes da entrada da área, obrigaram Gleibson a fazer grandes defesas. O Manaus respondeu com o atacante Rafhael Lucas, que até conseguiu balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento.

Depois da parada para hidratação, o Esquadrão de Aço seguiu pressionando e criou a sua melhor chance aos 40 minutos. Emerson Jr. finalizou da entrada da área e Gleibson fez grande defesa. No rebote, Caio Vitor bateu para o gol, mas o goleiro adversário fez outra boa defesa. Mas, foram os donos da casa que abriram o placar na primeira etapa, aos 47 minutos, com Gilson Alves.

Na volta do intervalo, o Volta Redonda iniciou a segunda etapa pressionando em busca do empate e assustou com MV, Júlio Amorim e Bruno Barra. Já os donos da casa passaram a apostar nos contra-ataques e tiveram chance de marcar o segundo com Denilson, porém Vinícius Dias apareceu para fazer grande defesa e evitar o gol adversário.

Nos minutos finais, o Volta Redonda emplacou uma pressão em busca do gol, chegou com Orlando Jr. e Michael Paulista, mas não conseguiu o empate. Fim de jogo na Arena da Amazônia: Manaus-AM 1×0 Volta Redonda.