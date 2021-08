Equipe Ambiental do MEP Volta Redonda visita a empresa ‘Óleo Local Reciclagem’ - Divulgação

Equipe Ambiental do MEP Volta Redonda visita a empresa ‘Óleo Local Reciclagem’Divulgação

Publicado 06/08/2021 19:06 | Atualizado 06/08/2021 19:08

Volta Redonda - A equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) na referência e na busca de iniciativas que trabalhem o tema da sustentabilidade iniciou um ‘tour ambiental’ pela região. A proposta do biólogo e subcoordenador da equipe, professor Michel Bastos, teve início nesta semana, na quinta-feira, dia 05.

A primeira visita aconteceu na empresa ‘Óleo Local Reciclagem’. A empresa fica na região leste, entre Volta Redonda e Barra do Piraí, no bairro de Fátima. E desde 2010, atua no ramo de reciclagem de óleo de cozinha.

“Conhecer, valorizar e criar ligação com empresas e instituições que carreguem o compromisso com o meio ambiente saudável e limpo, acredito, potencializam a consciência, gera noção de pertencimento e leva a atitudes que somam na melhoria da qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente”, comentou o biólogo.

Os integrantes da equipe do MEP-VR foram recebidos pelo empresário e arquiteto, Rafael Cabral. Durante a visita, ele apresentou toda estrutura da empresa, destacando a política de relação com a comunidade, o processo laboral e também a importante contribuição com ICMS ecológico.

“A presença do MEP aqui é muito importante. A reciclagem de óleo de cozinha tem uma importância enorme no que diz respeito a preservação das águas, dando assim um destino adequado ao óleo de cozinha. Temos alguns pontos de coletas em alguns supermercados, que utilizam a política reversa, também coletas nos domicílios e parcerias com as cooperativas de resíduos de Volta Redonda”, disse.

Rafael ainda acrescentou que ter tudo legalizado faz toda a diferença no processo de confiabilidade do serviço realizado e elencou três missões da empresa.

“A importância de estarmos legalmente organizados nos dá credibilidade ética. E mais, a transparência e contribuição para o ICMS ecológico é um benefício à sociedade toda. Proteção das águas, oferecer dignidade aos trabalhadores da empresa e trabalhar ações sociais no combate a fome são pilares que consideramos referenciais da nossa empresa”, declarou o empresário.

A visita ainda contou com a presença do responsável técnico da empresa ‘Óleo Local Reciclagem’, Leandro Figueiredo, que também orientou a visita. Os interessados podem conferir o trabalho da empresa através do site https://oleolocal.com.br/para-quem-gera/

O professor Michel Bastos sinalizou que a próxima visita será ao trabalho de compostagem realizado no Clube dos Funcionários, em Volta Redonda.