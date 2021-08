Material apreendido na noite de sexta-feira, dia 06, no bairro Monte Castelo em VR - Divulgação/ PM

Publicado 07/08/2021

Volta Redonda - Na noite de sexta-feira, dia 06, em Volta Redonda um confronto entre policiais militares e suspeitos do tráfico foi registrado na Rua 338, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. O tiroteio terminou com um dos suspeitos baleado e outros seis presos.

Os agentes do 28º BPM foram ao local para verificar uma denúncia sobre homens armados que estariam realizando o tráfico de drogas na localidade. Ainda de acordo com a informação, um dos homens seria suspeito de homicídios no bairro Açude.

Segundo os policiais, quando chegaram ao local foram recebidos a tiros. Na ação também foram apreendidos 01 pistola, 01 réplica de pistola e 05 tabletes de maconha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para levar o baleado ao Hospital São João Batista (HSJB) e os outros suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Volta Redonda.