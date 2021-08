Força-tarefa interdita três estabelecimentos durante o fim de semana em Volta Redonda - Divulgação

Força-tarefa interdita três estabelecimentos durante o fim de semana em Volta RedondaDivulgação

Publicado 09/08/2021 14:23

Volta Redonda - Três comércios foram fechados durante atuação da força-tarefa de combate à covid-19 no último fim de semana em Volta Redonda. No período entre a sexta-feira, dia 06 e o domingo, dia 08, os agentes também autuaram e notificaram outros estabelecimentos.

Na sexta-feira, dia 06, a força-tarefa percorreu os bairros Aterrado, Sessenta, Colina, Laranjal, Retiro, Bom Jesus, Volta Grande IV. Nove estabelecimentos foram fiscalizados, sendo emitidas duas notificações e uma autuação.

Publicidade

Já no sábado, dia 07, as equipes fecharam três bares: dois no bairro Ilha Parque, por apresentarem aglomeração, além de outras irregularidades; e um no bairro Santo Agostinho, por não cumprir normas e o mesmo já havia sido interditado em ocasião anterior.

As equipes terminaram a atuação do final de semana, fiscalizando 17 comércios nos bairros Pinto da Serra, Jardim Tiradentes, Vila Rica, 249, Monte Castelo e Colina. Os agentes autuaram um estabelecimento e notificou outros dois.