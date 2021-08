Neto Colucci analisa revés do Voltaço para o Manaus-AM - Divulgação/ VRFC

Publicado 09/08/2021

Volta Redonda - Após ser superado pelo Manaus-AM por 1 a 0 no domingo dia 08, na Arena da Amazônia, o Voltaço encerra a 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro na quarta posição do grupo A. O Volta Redonda está com 17 pontos, mesma pontuação de Tombense-MG e Manaus-AM, que levam a melhor nos critérios de desempate, e dois a menos do que o líder Botafogo-PB.