Volta Redonda - O Volta Redonda teve a certificação de Clube Formador renovada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). O certificado é válido por mais um ano. Com o pedido renovado, o Voltaço permanece no grupo formado por menos de 5% dos clubes do Brasil que foram aprovados no processo.

O Esquadrão de Aço conquistou o direito ao Certificado de Clube Formador em setembro de 2019. No ano passado, a CBF atualizou a lista e manteve o Esquadrão de Aço. Segundo o presidente do VRFC, Flávio Horta, a renovação marca ainda mais o trabalho realizado nas categorias de base do clube.

“É umas das notícias que mais nos alegra em levar ao nosso torcedor, porque é uma garantia, uma segurança para o Voltaço continuar investindo cada vez mais nas categorias de base. A renovação fica cada vez mais exigente, mas estamos conseguindo acompanhar o que a CBF entende necessário e, com muita dedicação de todos no clube, alcançamos esta conquista por mais um ano. Sempre falamos que ter o selo de Clube Formador era um compromisso da nossa administração com o clube, um legado que é tão grande quanto foi o título nacional da Série D, porque muda o Volta Redonda de patamar, o colocando em um seleto grupo de menos de 5% de clubes do Brasil que têm o certificado”, disse.

O presidente do Voltaço ainda falou sobre a grande utilização dos pratas da casa na equipe profissional.

“Atualmente, mais da metade do nosso elenco profissional é formado por pratas da casa, que não apenas estão compondo o grupo, mas também sendo titulares nesta Série C, mostrando que o trabalho nas nossas categorias de base está sendo muito bem feito. E com a permanência do Certificado de Clube Formador, a tendência é evoluir, consolidando o Volta Redonda cada vez mais como uma potência na base e, consequentemente, no profissional. É desta forma que vamos construir um futuro promissor para o nosso Voltaço”, destacou.