Polo Cederj fica localizado na lateral do Estádio Raulino de OliveiraDivulgação

Publicado 11/08/2021 18:14 | Atualizado 11/08/2021 18:22

Volta Redonda - No próximo sábado, dia 14, o Polo Cederj Volta Redonda Professor Darcy Ribeiro irá promover uma aula inaugural. A intenção é esclarecer dúvidas e também promover o acolhimento dos estudantes que estão ingressando neste semestre. A aula é destinada aos calouros, alunos veteranos, tutores presenciais, articuladores, direção do Polo e convidados. Por conta da pandemia, o encontro será online.

Segundo a direção do Cederj, a aula inaugural acontecerá em dois momentos. O primeiro deles, às 14 horas, com a direção, convidados, tutores, articuladores, alunos, calouros e veteranos de todos os cursos. Já às 15h, o público alvo será os articuladores, alunos e mediadores, separadas por curso.

A partir da próxima segunda-feira, dia 16, começam as aulas tutoriais. Como o atendimento acontece à distância, são utilizadas diversas ferramentas, como chat, fórum, lives com horários fixos. As avaliações também continuam à distância.

De acordo com a diretora do Cederj, Neusa Magali de Carvalho Gonçalves, a aula no sábado, marca o início do novo semestre.

“Queremos acolher os calouros, apresentar o Cederj e o Polo e falar um pouco sobre Universidade e o curso do qual ele faz parte. Como as aulas ainda estão sendo realizadas à distância, devido à pandemia, é uma forma de dar boas vindas aos nossos alunos e tirar todas as dúvidas que eles tiverem”, disse a diretora.

Ainda segundo a diretora, hoje o Cederj representa oportunidade de estudo aos que necessitam da modalidade semipresencial, sendo grande a sua contribuição para a educação no município, na formação do cidadão, além de contar com grande número de profissionais, formados no Cederj, aprovados em concursos realizados em Volta Redonda e cidades vizinhas.

Polo Professor Darcy Ribeiro



O Polo professor Darcy Ribeiro atualmente fica no Estádio Raulino de Oliveira e iniciou suas atividades em 2002, oferecendo curso de matemática na Escola Municipal Delce Horta, com quatro tutores, um diretor e uma secretária.

Ao longo dos anos, o projeto cresceu e hoje, oferece seis cursos de graduação para mais de 1.200 alunos de Volta Redonda e cidades vizinhas, sendo que duas vezes por ano, cerca de 240 novas vagas são abertas através de vestibular próprio e também do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).