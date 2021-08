OAB de Volta Redonda comemora Mês do Advogado - Divulgação

Publicado 11/08/2021 10:54

Volta Redonda - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Volta Redonda preparou uma programação para celebrar o Mês do Advogado comemorado em Agosto. Entre as atividades serão realizadas palestras online, com temas variados para a atualização dos advogados, bem como orientação jurídica para a comunidade.

A agenda de atividades também conta com inaugurações de espaços ampliando a presença da entidade, em ações do dia a dia, em diversos setores. O lazer com o objetivo de aproximar a classe também acontecerá no decorrer do mês e prevê caminhada seguida de Feijoada no Hotel Bela Vista, no próximo dia 21.

O presidente da OAB-VR, o advogado Rodrygo Monteiro, lembrou que as ações respeitam as normas de distanciamento social e prevenção à covid-19, como exigência de máscara, álcool gel, distanciamento, número de participantes reduzidos e eventos online ou ao ar livre.

“Tivemos o cuidado de elaborar uma programação que atendesse a todos, tanto advogados, quanto comunidade, além é lógico de garantir a aproximação da classe que, a exemplo de outros setores, viveu e vive momentos difíceis por conta da pandemia de covid-19”, destacou o presidente da OAB-VR, o advogado Rodrygo Monteiro.

Nesta quarta-feira, dia 11, ocorre a celebração de Missa em Ação de Graças, às 12h15, na Matriz Nossa Senhora das Graças, no Jardim Paraíba. A celebração será presidida pelo bispo da Diocese de Volta Redonda-Barra do Piraí, Dom Luiz Henrique, com a participação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa.

A agenda de eventos contará ainda com a inauguração da Sala da OAB, na Casa de Custódia, no bairro Roma, em Volta Redonda. O evento terá a presença do presidente da OAB-RJ, o advogado Luiz Bandeira e do presidente da Caarj, o também advogado, Ricardo Menezes.

O espaço visa facilitar o acesso dos profissionais a clientes que cumprem detenção no órgão. A sala será equipada a fim de dar suporte ao profissional garantindo maior agilidade e aperfeiçoamento ao atendimento ao cliente.

“Pensamos ao criarmos esta sala, em um espaço onde nossos advogados possam atender de forma organizada e adequada, seus clientes, garantindo o cumprimento da lei”, disse.

Monteiro também ressaltou que a entidade investiu no projeto de ressocialização de jovem e adolescentes internos do Degase, também em Volta Redonda. O órgão passou a contar com a Biblioteca Monteiro Lobato, montada pela OAB-VR, com livros diversos para atender aos jovens e adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.



Confira a programação:



Dia 2 - Vacinação contra a Gripe, inauguração da biblioteca no Degase, abertura do Mês do Advogado

Dia 3 - Palestra com Dr. Evandro Pereira Guimarães Ferreira Gomes – Professor e Doutorando pela UFF – (online), tema: Governança Empresária; Palestra online com a Dra. Luciana Picanço, Mestre em Direito pela UniRio e doutoranda em Direito, Instituições e Negócios – UFF, tema: Responsabilidade ambiental pós-desastre

Dia 4 - Palestra presencial com Procurador Federal Dr. Igor Aragão Couto, tema: Ativismo judicial, direitos fundamentais e democracia na pandemia; Live Instagram Comissão Direito Condominial – O que fazer em caso de stalking nos condomínios? Palestrantes: Dr. Diego Gomes Basse e Dr. Bruno Oliveira

Dia 5 - Palestra online com Dr. Carlos André Coutinho Teles – Doutorando em Direito pela UFF. Mestre em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, tema: A Telemedicina e a Responsabilidade Civil do Médico no Tratamento de Dados dos Pacientes; Palestra online com Dr. Arnaldo Goldemberg – Defensor Público de Classe Especial – Professor da faculdade Nacional de Direito – UFRJ, Doutorando da Universidade Federal Fluminense, tema: Judicialização na saúde pública

Dia 9 - Palestra Comissão Direito Penal – Palestrante Marcelo Martins (presencial), tema: A retórica como ferramenta da advocacia criminal na defesa dos direitos

Dia 10 - Palestra online com Dr. Augusto Barros, tema: Dispute Board; Palestra Dra. Monique – Juíza do Trabalho – Comissão Direito do Trabalho (online), tema: Pandemia e os reflexos no direito do Trabalho Mediadora: Dra. Paula Baptista, Presidente da comissão de Direito do trabalho, Advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, especialista em Falências e Recuperação Judicial pela FGV, mestranda em Direito e Processo Civil pela FGV

Dia 11 - Missa Realizada na Co-catedral de Volta Redonda pelo canal no YouTube; Palestra com Dr. Eduardo Socrátes, advogado e tabelião do Cartório 1º Ofício de Volta Redonda, tema: Advocacia Extrajudicial; Palestra com Dr. Renato Amirat – professor, tema: Processo Tributário Contemporâneo: aplicações práticas para advocacia fiscal

Dia 12 - Projeto Claudio

Dia 13 - Palestra com Dr. Sérgio Ulpiano K. I. Itagiba, advogado, especialista em Direito Imobiliário pela PUC-Rio, Delegado da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/Niterói, Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/São Gonçalo e Membro da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB/RJ Tema: Cautelas em cláusulas de contratos de locação de imóveis urbanos; Palestra com Wânia Baeta, advogada especialista em Direito Condominial e Mediadora de Conflitos Tema: Mediação e sua aplicação na esfera Condominial; Início da Cerimônia de posse da comissão de Direito Condominial. Haverá sorteio de livros e coquetel. Em virtude da pandemia será necessário agendamento pelo telefone da OAB/VR. Presença: Alexandre Franco – OAB/RJ

Dia 16 - Palestra Comissão Penal, André Machado, advogado e professor, tema: Prática de Processo Penal (inquirição de testemunha e produção de prova)

Dia 17 - Inauguração sala OAB custódia – Presença Luciano Bandeira e Ricardo Menezes; Dr. Rafael Rihan – Juiz Federal - mediador Palestra com Daniel Mitidieri – Procurador Tema: Reforma Administrativa; - Palestra com Professor Carlos - UFF, tema: A importância da luta em torno das prerrogativas da advocacia

Dia 18 - Palestra com Dr. Matheus Monteiro – online canal YouTube OAB/VR Tema: Atipicidade executiva Pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil e Empresarial. Mestre e Doutor em Direito. Professor da UFF/VR

Dia 19 - Palestra Manoel Palmeira – Tema: Oratória para advogado - presencial Formado em marketing, estuda comportamento humano e mais de 35 anos, autor do método orador autônomo, sócio fundador do instituto Ágora.

Dia 21 - Caminhada e feijoada

Dia 23 - Palestra com Defensor Público Eduardo Chow De Martino Tostes - Coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor, Diretor Acadêmico da Escola da Defensoria Pública do RJ, Mestre e Doutorando pela UFF, Professor da pós graduação da UFF e da PUC-Rio, Autor de Livros e Artigos, tema: Direito à água (canal YouTube OAB/VR) Presença – Jorge Luiz do Nascimento, advogado, mestre em Direito, Ética e Meio Ambiente, Pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, Presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/VR, Conselheiro Municipal do Meio Ambiente; Palestra com Juiz Rafael Monâco – online, tema: Superendividamento do consumidor: aspectos jurídicos e econômicos; Palestra Comissão Direito Previdenciário com Washington Barbosa (Instagram OAB), tema: Planejamento Previdenciário e Previdência Complementar

Dia 24 - Culto Ecumênico com Pastor Tiago Local: Sede da OAB/VR 19h; – Palestra Professor Christopher Almada Guimarães Taranto, Professor Universitário, Advogado – Criminalista, Presidente da OAB de Barra do Piraí – (presencial) – Tema: Fixação de Fiança na Esfera Policial

Dia 25 - Palestra com Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro Marina Lowenkron - Mestranda no PPGDC da UFF Tema: STF e a Corte Interamericana de Direitos Humanos 19h – Dr. Affonso Soares - Mentoria

Dia 26 - Palestra OAB jovem – Tema: Jovem advocacia e os caminhos para a pós-graduação stricto sensu na Europa Palestrante: Isabella Mendonça – Advogada formada pelo IBMEC e Mestre em Ciências Jurídico-Políticas com menção em Direito Administrativo pela Faculdade de Direito da Universidade da Coimbra – Portugal Matheus Moreira, advogado, pós-graduando em Direito Administrativo pela PUC/Minas, Graduando em Administração Pública na UFF

Dia 27 - Dia das mulheres advogadas - Presença Dra. Ana Tereza Basílio Tema: Paridade de Gênero Palestra organizada pela OAB Mulher - Tema: Lei Maria da Penha - 15 anos: Acertos e Erros.