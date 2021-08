Ex-aluna da FAETEC e do MEP-VR, Maria Eduarda de Souza Oliveira - Divulgação

Publicado 11/08/2021 11:08

Volta Redonda - A ex-aluna da FAETEC e do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) em 2020, metalúrgica, Maria Eduarda de Souza Oliveira foi aprovada em 1ª lugar para Engenharia de Materiais, na UFF (Universidade Federal Fluminense), na Vila Santa Cecília.

Maria Eduarda, residente no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, comunicou a vitória para a coordenação do Movimento, via WhatsApp. Ela relatou os desafios até conquistar o 1ª lugar para Engenharia de Materiais.

“Já no segundo ano do ensino médio fazia o ENEM, até então, quando entrei para o MEP, estava na minha cabeça que faria direito, o tempo foi passando, tentei direito, consegui 920 na redação, fiquei feliz. Achei que daria, mas na primeira chamada do 1º semestre do SISU, fui para lista de espera, acabei ficando em 5º lugar, chamaram 4 pessoas... Perdi. Refleti, e mudei de ideia, comecei a questionar-me, senti que não tinha muita lógica, embora goste da área de humana, minha paixão foi sempre fazer contas, exatas. Gosto mais. Diante disto acabei mudando, descobri que seria engenharia. Uma coisa, o fato de eu já estar trabalhando na CSN na área metalúrgica, produção de materiais, também favoreceu. Pensei vai ajudar-me a crescer onde eu já estou. A mudança fez-me conquistar o 1ª lugar para engenharia de materiais. Graças a Deus, Ele escreve certo por linhas tortas. Agradeço a força de todos professores, e se Deus quiser vai dar tudo certo", disse a futura engenheira.