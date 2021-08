Dia do Comerciário será comemorado em Volta Redonda nesta segunda-feira, dia 16 - Divulgação

Dia do Comerciário será comemorado em Volta Redonda nesta segunda-feira, dia 16Divulgação

Publicado 13/08/2021 14:15

Volta Redonda - Na segunda-feira, dia 16, o Dia do Comerciário será comemorado na cidade de Volta Redonda. Conforme acordo firmado entre o Sindicato do Comércio de Volta Redonda (Sicomércio-VR) e o SEC (Sindicato dos Empregados no Comércio), as lojas poderão dar folgas aos seus funcionários.

Segundo o Sicomércio, as demais empresas que quiserem abrir, apenas com o proprietário, sem empregados, poderão funcionar. No caso dos bares, restaurantes e similares, o funcionamento é normal.

Publicidade

“Salientamos que não é um feriado, apenas um dia acordado para que os trabalhadores do comércio possam folgar em homenagem ao Dia do Comerciário”, disse o presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo dos Santos.

No município, o Dia do Comerciário era celebrado na terceira semana de outubro, mas através da negociação firmada para 2020 e 2021 ficou acertada a antecipação da folga.