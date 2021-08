Volta Redonda recebe o Botafogo-PB em confronto direto pela liderança do grupo A - Divulgação

Publicado 14/08/2021 10:14

Volta Redonda - O Voltaço recebe o Botafogo-PB no Raulino de Oliveira, neste sábado, dia 14, às 17h. O Esquadrão de Aço entra em campo, em busca da liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Volta Redonda está na quarta colocação, com 17 pontos ganhos, mesma pontuação do Tombense-MG e Manaus-AM, que levam a melhor nos critérios de desempate. O líder do grupo é o Botafogo-PB, com 19 pontos ganhos.

O técnico Neto Colucci fala sobre a expectativa para o jogo e projeta um confronto difícil, já que pode valer a liderança da chave.

“A expectativa é de um jogo bem complicado. O Botafogo venceu e assumiu a liderança na última rodada, enquanto nós fizemos uma boa partida, mas, por alguns erros, deixamos de conquistar uma pontuação importante fora de casa. Agora temos uma sequência importante de dois jogos no Raulino e o primeiro, diante do Botafogo, será bastante disputado, pois se trata de duas equipes que vem evoluindo a cada partida e estão na disputa pela liderança do grupo”, falou.

Neto Colucci também comentou sobre o atual momento da competição.

“Será assim daqui para frente, com muito partidas contra equipes que estão na parte de cima da tabela e em busca do acesso. Vamos fazer de tudo para conseguir somar pontos, conquistar a liderança do grupo, garantir a classificação para a próxima fase, que é o nosso primeiro objetivo, e depois irmos em busca do acesso à Série B”, disse.

Os recém-contratados: zagueiro Dilsinho, o meia Olávio e o atacante Pedrinho estão regularizados e à disposição do comandante Neto Colucci para este jogo. O desfalque é o lateral-esquerdo Marcinho recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso do jogo.