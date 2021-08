Gabigol - Alexandre Vidal / Flamengo

GabigolAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/08/2021 17:50

Rio - Destaque do futebol brasileiro desde 2018, Gabigol teve uma experiência ruim no futebol europeu, quando defendeu a Inter de Milão e o Benfica. Ex-companheiro do atacante do Flamengo no clube italiano, Emerson Palmieri, atual jogador do Chelsea, afirmou que houve pouca paciência com o brasileiro no período em que ele esteve na Europa. Na opinião do defensor, Gabigol foi cobrado de uma forma desproporcional.

Publicidade

"Pelo valor da transferência, esperavam que ele chegasse lá e fosse o Milito, que ganhou a Champions. Chegar e ter que fazer gol todo jogo, ser titular. Mas no final de tudo ainda era um menino que estava aprendendo. E é normal ter falhas, mas o campeonato Italiano, taticamente é chato, te cobra bastante. Posicionamento de corpo, como você tem que dominar a bola, às vezes te limita um pouco. Tem até treinador que te limita um pouco. Tive casos que um treinador não gostava que eu dominasse a bola com a sola do pé", afirmou em participação no programa "Bola da Vez", da ESPN.



Na opinião do zagueiro, Gabigol ainda chama bastante a atenção dos clubes europeus e o futebol brasileiro é acompanhado na região. Emerson crê em um retorno do ídolo do Flamengo para o futebol do Velho Continente.

Publicidade

"Eu falo porque eu sempre estive com ele, sempre soube da qualidade dele e ele está demonstrando no Flamengo já há anos. É um cara que eu acredito que ainda vai voltar pra Europa. Isso aí é fato, por que todo mundo sabe quem é ele e vê o que acontece, ainda mais no Brasil, no futebol brasileiro", disse.