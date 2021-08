Letícia Bufoni representou o Brasil na estreia do skate nos Jogos Olímpicos - Reprodução/SporTV

Publicado 12/08/2021 17:34

Rio - A polêmica entre Kelvin Hoefler e Letícia Bufoni segue rendendo mesmo com o fim das Olimpíadas de Tóquio. Nesta quinta-feira, o medalhista de prata voltou a alfinetar a skatista ao dizer que ela estava "de função" em Tóquio, e por isso não foi bem na competição.

"Eu estava focado, eu tinha uma missão, era ganhar. Se eu fosse ficar de 'função', eu ficava no Brasil, na quebrada, com os parceiros. Viajei 20 horas para ficar 'de função'? Fui para ganhar. O pessoal, a Letícia, o Felipe (Gustavo) estava tudo 'de função'. O pessoal que é 'de função' não se deu muito bem. Não ficou concentrado para sua missão. Eu tinha a missão, e fui fazer. Eu foquei, estudei a pista... Eu fui com o objetivo de ganhar o bagulho", disse Kelvin ao podcast Podpah.

Relembre a polêmica:

Após Kelvin conquistar a medalha de prata em Tóquio, alguns internautas questionaram o fato de Letícia, em nenhum momento, ter o parabenizado. Horas depois, a skatista fez uma postagem em suas redes sociais explicando que não tinha uma relação próxima com o colega de equipe.

"Estão me perguntando porque não posto o Kelvin nos meus stories. Vou explicar pra vocês rapidinho: o Kelvin, pelo que vocês perceberam, nunca está com a gente nos rolês, nunca faz parte das nossas atividades por uma opção dele. Ninguém aqui tem nada contra ele, não gosta dele, está todo mundo comemorando, muito feliz que o Brasil ganhou uma medalha, a primeira medalha das Olimpíadas"afirmou Bufoni.

"Respeito muito a história dele, o moleque anda muito de skate, não tenho o que falar dele, mas infelizmente ele não gosta de andar com a gente, de participar das nossas atividades. Um exemplo grande é que a CBSK (Confederação Brasileira de Skate) não pode marcar ele nos stories porque ele bloqueou a CBSK. Então, não é uma opção minha, é ele que não quer estar com a gente", finalizou.