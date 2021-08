Volta Redonda confirma presença da variante Delta no município - Reprodução

Volta Redonda confirma presença da variante Delta no municípioReprodução

Publicado 15/08/2021 21:50 | Atualizado 15/08/2021 21:54

Volta Redonda - O Departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda divulgou no início da noite deste domingo, dia 15, uma nota técnica confirmando a presença da variante Delta no município. De acordo com as informações divulgadas, duas amostras enviadas ao Laboratório Central Noel Nutels deram resultados positivos.

“O município de Volta Redonda realiza, desde junho, o monitoramento por coleta de amostras aleatórias das variantes circulantes. Neste domingo, 15 de agosto de 2021, o Laboratório Central Noel Nutels confirmou, com dois resultados positivos, a circulação da variante Delta do Sars-Cov2 em Volta Redonda. O fato não é surpreendente, considerando que a Variante Delta já se encontra em transmissão comunitária, comprovadamente, desde julho, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro”, diz o texto.

Publicidade

Ainda de acordo com o comunicado, “até a presente data, o fato não tem gerado consequências para a ocupação dos leitos em Volta Redonda, pois os serviços públicos e privados permanecem, quanto aos leitos dedicados à Covid-19, com baixa ocupação e sem registros, também, de aumento de demanda. No entanto, a situação requer a intensificação da vigilância, bem como o aumento da sensibilidade para que, uma vez havendo sintomas compatíveis com a Covid-19, todos – população, profissionais de saúde e autoridades sanitárias – garantam a devida investigação, isolamento e as medidas necessárias”, diz a nota.

Vacinação

Publicidade

Nesta segunda-feira, dia 16, o município estará, simultaneamente, aplicando as primeiras doses, na Ilha São João, das 8h às 20 horas, com população alvo de pessoas com 23 anos e acima.

Já as segundas doses estarão disponíveis em todas as Unidades de Saúde, a partir das 8h, para os vacinados com todas as vacinas já aplicadas que requerem segundas doses: Coronavac, AstraZeneca e Pfizer.

Publicidade

A SMS ressaltou que, "em caso de esgotamento dos estoques de AstraZeneca, o município fará uso da Vacina Pfizer como segunda dose para as pessoas, mediante Termo de Ciência do procedimento, como já vinha sendo utilizado com as gestantes vacinadas com a AstraZeneca na primeira dose".