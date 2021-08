Haverá aplicação apenas de segundas doses das vacinas Pfizer e CoronaVac nesta terça-feira, em VR - Divulgação

Publicado 17/08/2021 09:10

Volta Redonda - A programação de vacinação contra a covid-19 nesta terça-feira, dia 17, em Volta Redonda será apenas para aplicação de segundas doses das vacinas Pfizer/BioNTech e CoronaVac. Segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vacinação ocorrerá das 09h às 16h, nas Unidades de Saúde dos bairros: Conforto, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande.

Ainda de acordo com a SMS, as pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 21/05/2021 poderão tomar a segunda dose da vacina Pfizer, em substituição a vacina AstraZeneca. A intercambialidade de vacinas foi aprovada pela Secretaria Estadual de Saúde.

A aplicação da segunda dose da Pfizer também estará disponível para quem se vacinou com a 1ª dose até 29/05/2021. Já a aplicação da segunda dose da CoronaVac será para vacinados com a 1ª dose até 20/07/2021.