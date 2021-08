Volta Redonda chega a 1.125 óbitos por covid-19 - Reprodução

Publicado 16/08/2021 18:26

Volta Redonda - Nesta segunda-feira, dia 16, mais duas mortes foram confirmadas por covid-19 em Volta Redonda. Segundo os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o total de óbitos pela doença chega a 1.125.

As taxas de ocupação de leitos de UTI estão em 27% na rede pública e 10% nos hospitais particulares; já as internações em leitos clínicos seguem com 20% na rede pública e 11% na rede privada.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, os casos confirmados da doença são 35.684 e os notificados como suspeitos são 92.214.