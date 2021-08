Reunião aconteceu nessa segunda-feira, dia 23 - Foto: Divulgação

ARRAIAL DO CABO – Um convênio assinado entre a Prefeitura de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, e a Universidade Veiga de Almeida (Uva), vai permitir que servidores públicos e dependentes tenham até 82% de desconto nos valores das mensalidades. A parceria foi oficializada nessa segunda-feira (23), durante um encontro entre o prefeito da cidade, Marcelo Magno, e a executiva da universidade, Giselle Machado.