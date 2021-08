Publicado 27/08/2021 20:10 | Atualizado 27/08/2021 20:24

Covid-19. Segundo a Prefeitura, o número total de pessoas imunizadas corresponde a cerca de 77% da população, público-alvo da campanha. ARRAIAL DO CABO – A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio, informou nesta sexta-feira (27), que já imunizou 20.052 pessoas com a primeira dose da vacina contra a. Segundo a Prefeitura, o número total de pessoas imunizadas corresponde a cerca de, público-alvo da campanha.

Ainda de acordo com a Prefeitura, do total de pessoas vacinadas, 7.921 moradores já receberam a segunda dose do imunizante. O início da imunização contra o novo coronavírus em Arraial do Cabo completou sete meses na semana passada.

VEJA A CRONOLOGIA DA VACINAÇÃO NA CIDADE