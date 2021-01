Técnica de enfermagem imunizada atua no Hospital Geral de Arraial do Cabo Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2021 11:10

ARRAIAL DO CABO – A técnica de enfermagem Melina Andrade da Silva foi a primeira a receber a vacina contra a Covid-19, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. Segundo a Prefeitura da cidade, ela atua diretamente na ala de tratamento da doença, no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), e recebeu a imunização na manhã desta quarta-feira (20).

Nesta primeira etapa de vacinação, a cidade recebeu da Secretaria de Estado de Saúde (SES), 310 doses da vacina contra o novo coronavírus . As doses dachegaram à cidade nessa terça-feira (19) e, de acordo com o município, inicialmente serão imunizados somente os profissionais da linha de frente no combate à pandemia.

A Prefeitura informou ainda que mantêm diversas medidas para conter o avanço da doença na cidade, por meio de ações como, a exigência do QR Code para permanência de visitantes e turistas, fiscalização constante aos estabelecimentos e aos acessos às trilhas da cidade, além de orientações à população sobre a importância do uso da máscara facial.