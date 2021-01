Doses chegaram à cidade por volta das 15h30 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/01/2021 16:53

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, recebeu nesta terça-feira (19), 310 doses da vacina contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura do município, a primeira dose na cidade será aplicada às 9h desta quarta-feira (20), no Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC).

As doses da CoronaVac foram enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) e chegaram a cidade por volta das 15h30, em um caminhão escoltado por uma viatura da Polícia Militar. A Prefeitura informou que nesta primeira etapa serão vacinados somente os profissionais que atuam na linha de frente no combate à pandemia, no município.