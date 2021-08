Imagem foi registrada na tarde dessa terça-feira, dia 24 - Foto: Drone Adventure

Imagem foi registrada na tarde dessa terça-feira, dia 24Foto: Drone Adventure

Publicado 26/08/2021 21:15

ARRAIAL DO CABO – Em um registro raro, duas baleias da espécie franca foram flagradas por um drone, na Praia Grande, em Arraial do Cabo , na Região dos Lagos do Rio. Nas imagens, que foram feitas na tarde dessa terça-feira (24), é possível ver o mamífero adulto nadando ao lado de um filhote.

De acordo com o biólogo marinho Franciê Lima, no Brasil, as baleias-francas são encontradas com mais frequência na região Sul do país. Porém, por conta do inverno, como elas estão com filhotes, migram para as águas mais quentes. O biólogo destaca ainda a importância de notificar o local de aparição desse tipo de animais, para auxiliar na preservação da espécie.

“É possível colaborar enviando informações e fotos sobre a baleia que você avistou no site do projeto ProFRANCA. Esses registros auxiliam a manter um histórico das baleias e monitorar as suas regiões de ocorrência. Muitos não sabem, mas avistar e registrar a presença das baleias também é um trabalho obrigatório em empresas de exploração de petróleo e navegação, [...] para evitar colisões com navios e estruturas marítimas móveis”, afirma Franciê.

Diferentemente das baleias-jubarte, as da espécie franca possuem calosidades, e a nadadeira caudal geralmente é preta com a parte inferior branca. Segundo especialistas, as francas também são mais pesadas e maiores. As fêmeas adultas da espécie podem chegar até 16 metros de comprimento e pesar aproximadamente 100 toneladas.