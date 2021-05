Técnica de enfermagem foi a primeira a ser imunizada na cidade, há quase quatro meses Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 20:35

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, informou nesta segunda-feira (17), que já imunizou 6.288 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, o número de pessoas já vacinadas corresponde a cerca de 21% do total da população, estimada em pouco mais de 30 mil.



Ainda de acordo com a Prefeitura, do total de vacinados, 2.246 pessoas já receberam a segunda dose do imunizante, entre idosos e profissionais de saúde. A campanha de vacinação contra o novo coronavírus na cidade teve início no dia 20 de janeiro

