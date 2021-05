Segundo a Prefeitura, entre as doses recebidas 610 são da CoronaVac e 490 são da AstraZeneca Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 15:30

ARRAIAL DO CABO – A cidade de Arraial do Cabo recebeu neste fim de semana 1,1 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, desse total 610 são da CoronaVac e 490 são da AstraZeneca. O município informou ainda que com chegada das novas doses, o calendário de imunização será retomado a partir das 13h desta segunda-feira (17).

SEGUNDA-FEIRA (17) – CORONAVAC 2ª DOSE – A PARTIR DAS 13H



Publicidade

•Idosos imunizados com a 1ª dose no dia 31 de março serão imunizados na Associação dos Aposentados e Pensionistas - Praia dos Anjos.

•Idosos imunizados com a 1ª dose no dia 1º de abril serão imunizados na Escola Municipal João Torres ou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da Prainha.

•Idosos imunizados com a 1ª dose no dia 3 de abril serão imunizados na Escola Municipal Adolfo Beranger Junior, Canaã;

Já nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), os idosos podem ser imunizados a qualquer hora, mediante agendamento prévio na própria unidade.



TERÇA-FEIRA (18) – CORONAVAC 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 12H



Publicidade

•Gestantes e puérperas com cormorbidade, a partir de 18 anos, mediante apresentação de laudo e Cadastro Internacional de Doença (CID), serão imunizadas na Escola Municipal Adolfo Beranger Junior, no bairro Canaã;



QUARTA (19) E QUINTA (20) – ASTRAZENECA 1ª DOSE – DAS 9H ÀS 13H



Publicidade

•Pessoas com comorbidades, com deficiência permanente cadastradas e com doenças renais crônicas, com idade entre 50 e 54 anos, podem ser imunizadas nos seguintes locais:

Associação dos Aposentados e Pensionistas, Praia dos Anjos;

Escola Municipal João Torres, Prainha;

Escola Municipal Adolfo Beranger Junior, Canaã;

Estratégia de Saúde da Família (ESFs), mediante agendamento prévio na própria unidade.