Concentração aconteceu no bairro Vila IndustrialFoto: Divulgação

Publicado 30/08/2021 19:10

ARRAIAL DO CABO – Cerca de 100 cavaleiros de diversas cidades da Região dos Lagos participaram de uma cavalgada nesse domingo (29), em Arraial do Cabo . O grupo se concentrou no bairro Vila Industrial, passou por várias ruas da região central do município, e concluiu o trajeto de cerca de três quilômetros na Praia do Pontal, onde houve shows com artistas e bandas da região.