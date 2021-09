Diante dos fatos, o elemento de 21 anos foi levado para a 126° DP, logo após à 132° DP (Central de flagrantes) - Divulgação

Publicado 15/09/2021 16:25

Um elemento apontado como ‘vapor’ do tráfico de drogas foi preso na comunidade do Monte Alegre, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta terça-feira (14).

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe do GAT (Grupamento de Ações Táticas) recebeu a denúncia de que um indivíduo negro, vestindo bermuda preta, estaria praticando a venda de entorpecentes no Campo da Rainha da Sucata.

A equipe realizou um cerco tático e, ao avistar a presença policial, o acusado se desfez de uma sacola verde e tentou fugir.

Ele foi capturado e assumiu estar na função de “vapor”. Na sacola foram encontradas 220 buchas de maconha, 7 cápsulas de cocaína e R$15,00 em espécie.

Diante dos fatos, o elemento de 21 anos foi levado para a 126° DP, logo após à 132° DP (Central de flagrantes), onde foi autuado por Tráfico de drogas, permanecendo preso.