Para receber, é preciso apresentar o cartão de vacinação com as duas primeiras aplicações em Cabo Frio, além de documento de identificação oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço da cidade - Divulgação

Para receber, é preciso apresentar o cartão de vacinação com as duas primeiras aplicações em Cabo Frio, além de documento de identificação oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço da cidadeDivulgação

Publicado 16/09/2021 17:46

A partir desta sexta-feira (17), terá início em Cabo Frio, na Região dos Lagos, a aplicação da dose de reforço contra Covid-19. A vacinação será de forma escalonada devido à quantidade do imunizante recebida pelo governo do estado, e começará por quem tem 90 anos ou mais, e recebeu as duas primeiras doses há mais de seis meses.



A dose de reforço será aplicada nas unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, das 9h às 16h. Para receber, é preciso apresentar o cartão de vacinação com as duas primeiras aplicações em Cabo Frio, além de documento de identificação oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço da cidade.



A aplicação da dose de reforço também vai atender pessoas desta mesma faixa etária que estão em Instituições de Longa Permanência para Idosos.



SEGUNDA DOSE DA VACINA

Com a previsão de atender mais de 17 mil pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 esta semana, a Prefeitura de Cabo Frio reforça a importância do comparecimento da população para receber o imunizante. As unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19 vão funcionar nesta sexta-feira (17), das 9h às 16h.



Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ter recebido a primeira no município, e apresentar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.



Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.



DRIVE-THRU SEGUE EXCLUSIVO PARA SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC

