Para receber, é preciso apresentar o cartão de vacinação com as duas primeiras aplicações em Cabo Frio, além de documento de identificação oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço da cidadeDivulgação
A dose de reforço será aplicada nas unidades de saúde que fazem a vacinação exclusiva contra a Covid-19, das 9h às 16h. Para receber, é preciso apresentar o cartão de vacinação com as duas primeiras aplicações em Cabo Frio, além de documento de identificação oficial com foto, CPF ou cartão do SUS, e comprovante de residência com endereço da cidade.
A aplicação da dose de reforço também vai atender pessoas desta mesma faixa etária que estão em Instituições de Longa Permanência para Idosos.
SEGUNDA DOSE DA VACINA
Para receber a segunda dose da vacina, o cidadão deve ter recebido a primeira no município, e apresentar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência com endereço de Cabo Frio e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.
Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se imunizar no próximo dia útil à data agendada.
DRIVE-THRU SEGUE EXCLUSIVO PARA SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC
ONDE SE VACINAR:
DRIVE-THRU (APENAS SEGUNDA DOSE DA ASTRAZENECA E CORONAVAC)
Drive-thru – Centro Municipal de Reabilitação – Avenida Henrique Terra, 706, esquina com a Avenida Quatro Estações – Novo Portinho
Drive thru – PAM de Santo Antônio – Avenida Beira Mar, s/nº
1º DISTRITO
ESF Jardim Náutilus – Rua Guiana, s/nº
ESF Guarani – Rua Duarte da Costa, nº 37
ESF Jardim Caiçara – Rua Inglaterra, nº 478
ESF Praia do Siqueira/Palmeiras – Travessa Amapá, s/nº
ESF Vila Nova – Rua José Paes de Abreu, nº 510
ESF Jacaré – Rua Samuel Bessa, s/nº
ESF Peró – Rua Olivia Lopes, s/nº
ESF Monte Alegre – Rua Dr. Cardoso da Fonseca, s/nº
ESF Jardim Peró – Rua Paraná, nº 51
ESF Tangará – Rua Castro Alves, s/nº
2º DISTRITO
ESF Florestinha – Rua Espera Feliz, s/nº
ESF Maria Joaquina – Rua da Harmonia, s/nº
ESF São Jacinto – Estrada de São Jacinto, s/nº
ESF Nova Califórnia – Rua das Pacas, Qd B, Lt38
ESF Samburá – Rodovia Amaral Peixoto Km 135
ESF Botafogo- Estrada de Botafogo, s/nº
ESF Angelim – Estrada do Angelim, s/nº, Pacheco
ESF Araçá – Estrada do Araçá, s/nº
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