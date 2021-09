Prefeito de Iguaba, Vantoil Martins, secretário Estadual de Saúde, Dr. Alexandre Dr. Alexandre Chieppe e secretário municipal de Saúde, Valdecy Jr. - Renata Cristiane

Publicado 15/09/2021

O secretário Estadual de Saúde, Dr. Alexandre Chieppe fez uma agenda na Costa do Sol nesta quarta-feira (15). Esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para cidade vizinha, São Pedro da Aldeia, onde se encontrou com prefeito Fábio do Pastel (PL). Visita de secretário de Estado não acontece todo dia, portanto, foi a oportunidade para mostrar in loco, as necessidades de investimentos.



Em Iguaba Grande, o prefeito Vantoil Martins (CID) explicou que o encontro “foi muito importante”. Levou Dr. Alexandre para conhecer as Unidades Básicas de Saúde, depois foram até centro de Reabilitação e Tratamento de Pacientes Especiais, e finalizou o “tour” na Unidade de Pronto Atendimento municipal. E no “xaveco”, Vantoil conseguiu arrancar a promessa de investimento de R$2 milhões do Estado para reformar a UPA. Mas quem conhece Vantoil sabe que ele não se contenta. É pidão mesmo. Chieppe se distraiu e o prefeito iguabense tascou-lhe outra solicitação: uma maternidade “que atenderia Iguaba e Região dos Lagos”. Como negar? “Ele recebeu com muito carinho o pedido e disse que vai advogar por essa causa”, revelou o “jeitoso” e pelo telefone. Estiveram presentes ainda o secretário de Saúde do município, Valdeci Jr., e os vereadores Marcelo Durão (PL) e Luciano Silva (CID).Essa fama de “jeitoso” de Vantoil é conhecida até em Brasília. Isso se explica porque o município tem o menor orçamento das cidades da Costa do Sol. Esse ano ficou na casa do R$ 113 milhões. Comparados com Cabo Frio (R$ 850 milhões) ou Macaé (R$ 2 bilhões) é uma merreca. Mas Vantoil Martins ousou entrar com uma ação contra a Agência Nacional de Petróleo questionando os repasses dos royalties. Muitos apostaram que não daria em nada. Mas deu. Em agosto saiu a decisão que deu um salto importante na arrecadação municipal. O que possibilitou a prefeitura lançar um pacotão de obras chamado PIM (Programa de Iguaba Melhor) que já está pavimentando 30 ruas da cidade simultaneamente, construindo escolas, creches, praças e até novos pontos turísticos. Também está lançando uma moeda social e vai disponibilizar bicicletas gratuitas na cidade, inspirados nos projetos de Maricá. De quebra, ainda conseguiu uma Faetec e criou um Fundo Soberano. O tal “jeitoso” ainda é muito articulado com deputados federais e estaduais. Vive percorrendo os corredores dos ministérios em Brasília e o Palácio Guanabara, sempre de pires na mão, buscando aumentar os recursos dos cofres do município. Não é que deu certo. É como diz o ditado: quem não arrisca, não petisca. E que petiscada, hein?! Agora Iguaba engatou uma primeira e ninguém segura.Voltando ao secretário Estadual de Saúde, Dr. Alexandre Chieppe, que esteve em São Pedro da Aldeia também, e recebeu um pedido interessante e até mesmo ambicioso do prefeito, Fábio do Pastel (PL), que ampliar a atual estrutura do Pronto Socorro e transformando no Hospital Municipal de São Pedro da Aldeia. Chieppe visitou a unidade. A secretária municipal de Saúde, Maria Márcia Fontes, também acompanhou. Dr. Alexandre não deu garantia de nada, mas tomou conhecimento do pedido do prefeito. Vamos esperar para ver se Fábio consegue realizar o projeto.Fábio do Pastel (PL) também ingressou com ação contra ANP, mas até agora não divulgaram nenhuma decisão. Pode ser que a cidade consiga aumentar os repasses de royalties como Iguaba. Para Fábio seria um bom torniquete para estancar a sangria que vem sofrendo na sua popularidade depois de mudar as regras no pagamento do vale transporte aos servidores municipais. A troca (que antes era em dinheiro e passou a ser um cartão, obrigando uso de ônibus) resultou em protestos na porta da prefeitura contra o prefeito, que na ocasião, até foi chamado de “ditador”. Um servidor chegou a ser preso nos atos. Desde então, parte da população anda meio desconfiada de Fábio. Já na Câmara, os vereadores estão perdendo a paciência com a falta de diálogo e o excesso de vetos. Disseram que mais de 80% dos Projetos de Lei param na caneta do prefeito.