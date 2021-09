Ao todo serão selecionados 10 atletas de cada categoria para a formação da equipe de corrida que participará dos Jogos Intermunicipais, disputados em quatro etapas - Divulgação

Ao todo serão selecionados 10 atletas de cada categoria para a formação da equipe de corrida que participará dos Jogos Intermunicipais, disputados em quatro etapasDivulgação

Publicado 15/09/2021 16:41

A Associação de Corredores e Atletas da Região dos Lagos (Arcolagos) promove, no próximo domingo (19), uma prova de corrida de rua que vai servir para montar as equipes masculina e feminina que representarão Cabo Frio nos Jogos Intermunicipais da Costa do Sol. A competição começaria no último dia 5, mas foi adiada para o próximo domingo (19), e segue até dezembro reunindo atletas de 11 municípios da região em disputas de quatro modalidades.

A seletiva tem largada prevista para às 7h, e um percurso de 10km. Os participantes vão dar duas voltas em um circuito montado entre o Terminal de Transatlânticos, na Passagem (local de partida e chegada), e o Hotel Mandai, na Avenida Litorânea. O horário inicial do evento para chegada dos atletas é de 6h. Por conta da corrida, o trânsito de veículos será fechado das 7h ao meio-dia, do Terminal de Transatlânticos até o Hotel Mandai.

As inscrições são limitadas a somente 50 atletas, sendo 25 vagas para homens e 25 para mulheres, e podem ser feitas pelo Whatsapp da Arcolagos (22) 98137-1113. A data limite para inscrição é até quarta-feira (15), caso ainda haja vagas disponíveis. A prova tem apoio da Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer.

Ao todo serão selecionados 10 atletas de cada categoria para a formação da equipe de corrida que participará dos Jogos Intermunicipais, disputados em quatro etapas: dia 31 de outubro, em Arraial do Cabo; dia 14 de novembro, em Cabo Frio; dia 28 de novembro; em Búzios; e dia 14 de dezembro, em São Pedro da Aldeia.