A ocorrência foi apresentada na 126ª DP, onde os dois suspeitos ficaram presos por artigos relacionados ao tráfico de drogasDivulgação

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Renata Cristiane
Os agentes da Polícia Militar de Cabo Frio, na Região dos Lagos, prenderam dois homens na comunidade do Morubá nesta quarta-feira (15) suspeitos de tráfico de drogas. Um deles, identificado como “Pedro Bala”, tentou oferecer R$20 mil aos policiais para ser liberado.
Na ação, foram apreendidos 249 sacolés de cocaína, 94 buchas de maconha, 30 pedras de crack e R$70, em espécie.
Os agentes chegaram ao local após receberem informações de que “Pedro Bala”, de 21 anos, e mais um rapaz, de 19, estariam traficando na região. Os policiais flagraram os dois vendendo drogas.
No momento da abordagem, “Pedro Bala” estava servindo um usuário. Com o suspeito, foi encontrado parte do material apreendido.
O segundo suspeito de tráfico resistiu a abordagem e a PM informou que “foram usados os meios necessários e uso progressivo da força para contê-lo e algemá-lo”.
Após buscas no terreno próximo a eles, foi encontrado o restante do material, foi quando “Pedro Bala” ofereceu a quantia para ser liberado.
A ocorrência foi apresentada na 126ª DP, em Cabo Frio, onde os dois suspeitos ficaram presos por artigos relacionados ao tráfico de drogas. “Pedro Bala” também foi enquadrado por corrupção ativa.
O usuário também foi levado para a delegacia, foi enquadrado, assinou o termo circunstanciado e foi liberado.