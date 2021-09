Inicialmente, pensaram que o filhote estava morto, mas ele começou a se mexer para respirar - Renata Cristiane

Publicado 16/09/2021 17:59

Um filhote de baleia ferido encalhou na Praia do Peró, em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Fato aconteceu na manhã desta quinta-feira (16), e o animal foi resgatado por um grupo de moradores.

O animal estava posicionado na altura do Hotel Paradiso e chamou a atenção dos banhistas e do pessoal que estava nos quiosques.

Inicialmente, pensaram que o filhote estava morto, mas ele começou a se mexer para respirar.

Uma onda levou o animal para a areia e fez com que ele encalhasse de vez.

Rapidamente, um grupo se movimentou para salvar o animal e devolvê-lo ao oceano. Na sequência, uma equipe da Guarda Marítima também chegou ao local.

O filhote foi empurrado para atrás do quebra-mar, voltou e, depois, foi amarrado pelo rabo por uma corda e levado de lancha para chegar até alto mar.

Moradores que ajudaram no resgate se queixaram de corpo mole por parte das autoridades responsáveis no salvamento do animal.

“Só depois que os moradores começaram a fazer o esforço coletivo para salvar, o pessoal da guarda chegou para ajudar”, disse uma testemunha ao Portal O Dia.