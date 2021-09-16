Inicialmente, pensaram que o filhote estava morto, mas ele começou a se mexer para respirarRenata Cristiane
Filhote de baleia ferido que encalhou em praia de Cabo Frio é resgatado
Animal apareceu próximo a faixa de areia da Praia do Peró na manhã desta quinta-feira (16) e foi levado de lancha até alto mar
Filhote de baleia ferido que encalhou em praia de Cabo Frio é resgatado
Animal apareceu próximo a faixa de areia da Praia do Peró na manhã desta quinta-feira (16) e foi levado de lancha até alto mar
Em Cabo Frio, vacina de reforço contra Covid-19 tem início nesta sexta (17)
Imunização começará por quem tem 90 anos ou mais, e se imunizou com as duas doses há mais de seis meses
Secretário Estadual de Saúde visita Iguaba e São Pedro da Aldeia
Dr. Alexandre Chieppe esteve em Iguaba Grande com prefeito Vantoil Martins CID), depois seguiu para São Pedro da Aldeia, se encontrando com prefeito Fábio do Pastel (PL).
Prova de corrida vai selecionar atletas de Cabo Frio para os Jogos Intermunicipais
Promovida pela Arcolagos, prova será disputada no dia 19 de setembro com o apoio da Prefeitura
Mulher é presa vendendo drogas no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio
Com ela, foram encontrados 3 pinos de cocaína no bolso. No esconderijo próximo a um quiosque, foram encontrados mais 21 cápsulas da mesma droga
Dupla é presa com drogas no ‘Campinho de Areia’, em Cabo Frio
Ao serem indagados, os mesmos confessaram fazer parte do tráfico de drogas local
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