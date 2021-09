Publicado 18/09/2021 11:00 | Atualizado 18/09/2021 11:04

CABO FRIO - A Petrobras divulgou, nesta semana, o resultado da seleção do Programa Petrobras Socioambiental. Quatro projetos do estado do Rio de Janeiro estão entre os selecionados nas linhas de atuação de Clima, Desenvolvimento Econômico Sustentável e Oceano, entre eles o "Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares (USSL)", que é voltado a cerca de 800 pessoas de forma contínua e quase 17 mil eventuais, em todas as faixas etárias, desde crianças a idosos, em comunidades do litoral fluminense, nos municípios de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Maricá.



O projeto, realizado pelo Instituto Onda Azul, visa analisar as pescarias lagunares sob um enfoque mais amplo e integrado numa perspectiva ecossistêmica que considera as espécies exploradas e os componentes econômicos e sociais. Através deste formato, pescadores e comunidades são inseridos como agentes transformadores em busca de sistemas de gestão mais eficientes que assegurem a utilização dos recursos naturais de forma sustentável.



17 projetos selecionados pela Petrobras em todo o Brasil



No total foram contemplados 17 novos projetos a serem executados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná. Os projetos receberão, no total, cerca de R$ 28 milhões para desenvolverem suas atividades durante o período de dois anos nas quatro linhas de atuação (Educação, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Clima e Oceano).



“Esses novos projetos visam a complementar a carteira do Programa Petrobras Socioambiental, gerando valor para sociedade, para o meio ambiente e para a companhia. Acreditamos que conseguimos reunir excelentes projetos nessa Seleção Pública e somos gratos a todos que participaram do processo”, avalia a gerente executiva de Responsabilidade Social, Olinta Cardoso.



Para cada uma das oportunidades do edital foram classificados até dez projetos, analisados por Comissões de Seleção mistas, compostas por especialistas da Petrobras e da sociedade civil. Cerca de 60 profissionais de diferentes áreas do conhecimento e setores da sociedade foram envolvidos nas Comissões.



“Um dos nossos desafios foi criar uma plataforma digital que permitiu a realização da seleção totalmente online pela primeira vez, desde o recebimento das propostas até a avaliação e o resultado. As organizações tiveram um desafio adicional na construção de suas propostas, tendo em vista que muitas atividades exigem que se façam parcerias com comunidades, universidades, órgãos públicos, por exemplo, e todas essas articulações foram feitas em meio ao distanciamento social nesse momento de pandemia”, explica Olinta.



Entre os selecionados, há cinco projetos que atuam com Educação, outros seis na linha de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, dois projetos ligados ao tema Oceano e quatro atuando na linha de Clima. Confira aqui a lista de projetos selecionados (https://petrobr.as/ppsa-selecao2021).



Além dos projetos anunciados nesta etapa, a Petrobras divulgará no final de setembro o resultado do edital de projetos incentivados, ou seja, aqueles que são apoiados pela Lei de Incentivo ao Esporte e a Cultura do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 8.266/2018). Para estes projetos está previsto o investimento de cerca de R$13,8 milhões.



Programa Petrobras Socioambiental

Por meio do Programa Petrobras Socioambiental, a Petrobras apoia soluções socioambientais em temas relevantes para a indústria de óleo e gás e para os territórios onde atua, em todo o país, através de parcerias com organizações da sociedade civil. São apoiadas iniciativas voltadas para a geração de emprego e renda; para o preparo para o exercício da cidadania; para o atendimento de crianças e adolescentes; para a conservação da biodiversidade costeira e marinha; e para a recuperação de florestas e áreas naturais, entre outras.



Em 2020, o Sistema Petrobras investiu R$ 89 milhões em projetos socioambientais. Entre os principais resultados atingidos, destacam-se 303 espécies de fauna protegidas, sendo 52 ameaçadas de extinção; 139.732 pessoas participantes ativas dos projetos; e 502 publicações produzidas.

As iniciativas ambientais abrangeram 71 Unidades de Conservação terrestres e marinhas, com projetos que atuaram na recuperação ou conservação direta de florestas e áreas naturais da Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga, Cerrado e Pampa. Além disso, os projetos apoiados beneficiaram cerca de 25 mil crianças na faixa etária de 0 a 6 anos - um investimento com alto retorno social esperado.