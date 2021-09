Delegada da DEAM de Cabo Frio afirma que casos de crime sexual correm em sigilo e informações são dadas apenas às partes envolvidas - Acervo Pessoal

Publicado 17/09/2021 18:00

O diretor da Escola Municipal Robinson Carvalho de Azevedo, de Cabo Frio, na Região dos Lagos, está sendo acusado de estupro de vulnerável. Segundo informações iniciais, familiares de uma aluna da unidade registraram o abuso na DEAM (Delegacia de Atendimento a Mulher), onde um inquérito de investigação foi aberto.

Ainda não há informações sobre a idade da vítima, mas segundo dados do Censo 2020, a escola, que fica localizada Avenida Victor Rocha, no Parque Burle, atende turmas do Ensino Fundamental.

O acusado não teve a identidade revelada. A redação do Portal O Dia entrou em contato com a Secretária de Educação, mas ela afirmou estar em reunião. A Prefeitura Municipal emitiu uma nota afirmando que o caso está em fase de investigações pela justiça.

“A Secretaria de Educação reforça que aguarda o andamento do processo para definir quais providências serão adotadas. No momento, o diretor em questão, está em período de férias”.

Em resposta ao O Dia , a delegada da DEAM de Cabo Frio disse que casos de crime sexual correm em sigilo e informações são dadas apenas às partes envolvidas.