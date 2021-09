Corregedor Nacional do CNMP, Rinaldo Reis - Reprodução / Youtube

Publicado 28/09/2021 20:55

Rio - Rinaldo Reis, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e relator do caso do processo que pode resultar na demissão de 11 procuradores da República que integravam a força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, votou, nesta terça-feira, pelo desligamento dos citados.

A reclamação disciplinar contra o grupo foi apresentada ao conselho por dois ex-senadores. Rinaldo foi o primeiro a se manifestar, reforçando a proposta de demissão. No seu entendimento, a pena deveria ser aplicada e, depois, o plenário do conselho decidiria se ela poderia ser convertida em suspensão.

Representando os ex-senadores, o advogado Fabio Medina repassou o caso, mas argumentou que a publicação das informações teria sido decidida unilateralmente pelo Ministério Público Federal (MPF).



Já a defesa dos procuradores, Eugênio Pacelli de Oliveira, rebateu as acusações dizendo que o conteúdo no texto publicado no site do MPF "sequer era novidade".

O pedido de vista foi mantido e o CNMP deve retomar o julgamento na próxima sessão do conselho.