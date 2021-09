Vacina da Pfizer - Foto: César Ferreira

Publicado 24/09/2021 09:11

Rio - A cidade do Rio deve anunciar, já para a semana que vem, a redução no intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. Atualmente, este intervalo é de 12 semanas. O novo número de semanas entre doses ainda será anunciado, mas a faixa etária contemplada com a mudança deve ser a de cariocas de 40 anos. Os detalhes ainda serão debatidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

"A gente ainda está fechando os cáculos, mas vamos reduzir o intervalo para o grupo de 40 anos. Mas falta alguns detalhes para a gente fechar", confirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico. Simultaneamente, o prefeito Eduardo Paes, que não esteve presente, anunciou no Twitter a mudança.

Que emocionante ver a molecada de 12/13 anos vacinando com seus pais. Bom saber que a ignorância, a terra plana e o negacionismo não prosperam! Amanhã é dia de super repescagem! Não deixem de ir se vacinar. E semana que vem devemos reduzir o intervalo entre as doses de vacina! — Eduardo Paes (@eduardopaes) September 24, 2021 Mega vacinação para adolescentes



A Secretaria de Saúde iniciou nesta sexta-feira (24) uma mega vacinação contra a covid-19 para os adolescentes de 12 e 13 anos . No sábado (25), a ação se intensifica, vacinando com a primeira dose todos os adolescentes de 12 anos ou mais. As unidades vão funcionar de 8h a 17h nos dois dias. A mega vacinação marca o fim do calendário de primeira dose por idade na cidade do Rio.

Nesta sexta-feira (24), também tomam a dose de reforço os idosos de 85 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais. No sábado (25), é a vez de idosos com 84 anos ou mais e imunossuprimidos com 40 anos ou mais.