Carlos Bolsonaro - AFP

Publicado 24/09/2021 09:10

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), através do juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada, autorizou a quebra dos sigilos telefônicos de 11 ex-funcionários do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) . O período refere-se de 2005 a 2019. As informações são da jornalista Juliana Dal Piva.