Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que outros três presos que estavam no Instituto Penal Vicente Piragibe, no Complexo de Gericinó, foram transferidos para a Penitenciária de Segurança Máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), nesta sexta-feira, após o prosseguimento da avaliação das imagens das câmeras de monitoramento no momento do sequestro do helicóptero para uma tentativa de resgate, que aconteceu no último domingo (19)