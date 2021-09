Operação Botafogo Presente - Divulgação / Segurança Presente

Publicado 24/09/2021 20:58 | Atualizado 24/09/2021 21:00

Rio - Agentes da Operação Botafogo Presente prenderam, nesta sexta-feira, um homem suspeito, que não teve a identificação revelada, que tinha o costume de roubar bicicletas na região da Zona Sul. Durante patrulhamento na Praça Joia Valansi, esquina da Rua Professor Alfredo Gomes, os policiais observaram um rapaz com as mesmas características de uma pessoa que no último dia 4 foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma bicicleta com um alicate.



Nesta tarde, ao realizarem patrulhamento pelo local, os agentes encontraram o suspeito com um alicate grande dentro de uma mochila. Logo após, os policiais fizeram contato com uma vítima do criminoso que o reconheceu na delegacia. Ela afirmou aos policiais que ele havia roubado sua bicicleta dias antes.

O homem foi levado para a 10ª DP (Botafogo), onde foi constatado que ele tem outras passagens por roubo e identidade falsa. O alicate foi apreendido. Ainda de acordo com a equipe do Segurança Presente, o criminoso já havia sido abordado no mês passado também com um alicate, que ficou apreendido.