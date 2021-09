Foto da vacinação de adolescentes de 12 a 13 anos no Museu da República, no Catete. - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Foto da vacinação de adolescentes de 12 a 13 anos no Museu da República, no Catete.Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 24/09/2021 18:39

Rio - O Rio atingiu a marca de 89,69% da população adulta imunizada com a dose única ou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O painel Covid-19 Vacinação, do Ministério da Saúde, aponta que 18.375.815 doses foram aplicadas no Estado.Até o momento, 11.672.366 pessoas receberam ao menos a primeira dose no Rio. Já de segunda dose, o painel aponta que 6.675.966 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única.Na capital, o calendário de vacinação das idades autorizadas pela Anvisa para receber a vacina contra covid-19 foi concluído nesta sexta-feira. Mais de 9 milhões de doses já foram aplicadas na campanha, ultrapassando metade da população carioca total com o esquema vacinal completo e 99% dos adultos imunizados.